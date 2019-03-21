Ozan Kabak’a Real Madrid kancası

“Zinedine Zidane’ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Milan Skriniar gibi isimler bulunuyor”

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan İspanyol devi Real Madrid’in, Bundesliga ekibi Stuttgart’ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Marca’da çıkan haberde, “Zinedine Zidane’ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Milan Skriniar gibi isimler bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Real Madrid’in ilk hedefinin Ajax’ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtilirken Napoli’nin savunmacısı Kalidou Koulibaly’nin de listede yer aldığı duyuruldu.

Öte yandan Real Madrid’de sol bek transferi için de çalışmalar sürüyor. İspanyol devinin listesinde David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi oyuncuların bulunduğu kaydedildi.