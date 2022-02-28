Oyuncu profili

Ruso’da Küçük Kaymaklı-Yenicami derbisinin kazananı Kaymaklı oldu. K.Kaymaklı daha tecrübeli bir oyuncu topluluğu, Yenicami ise daha çok genç oyunculardan kurulu kadro yapısıyla mücadele etti.

K.Kaymaklı hafta içinde kupa ilk maçında kendi evinde güçlü rakip Dumlupınar karşısında iyi sonuçla galip gelmişti. Dün oynanan ezeli rakip Yenicami karşısında da tek farklı skorla kazanmayı bildi ve ligde de rahat bir konuma geldi.

Yankı’nın atmış olduğu ilk golde Felix’in katkısı çoktu. Devre K.Kaymaklı’nın 1-0 üstünlüğünde sonlandı. İkinci devrede Çağlar ceza sahası içinde yerde kaldı. Futbol oyunun içinde ‘penaltıyı aldı ‘ denir ya, Çağlar onu yaptı. Mami penaltıyı gole çevirdi.

Mücadelede 2 farklı skoru eline geçiren K.Kaymaklı oyunu fazla geride kabullenmesi neticesinde kalesinde golü gördü. Bu golle oyunun son bölümlerinde sıkıntı yaşamalarına karşın, kaleci ve savunma beraberlik golüne izin vermedi.

Zorlu kupa mücadelesinin arkasında Yenicami maçından galip ayrılmış olmaları takımın moral ve motivasyonunu yükseltti.

Yenicami iyi mücadele ediyor. Takım kurgusu çok genç oyunculardan kurulu olmasının futbol oyununda zorluklarını dünkü mücadelede de yaşamış oldular. Örneğin K.Kaymaklı’nın kazandığı penaltıyı örnek olarak söylemiş olayım.

Kenar yönetimin gençlere verdiği forma ile ilerleyen zamanlarda kazanan Yenicami olmuş olacaktır.

Asrın yavaş yavaş takıma kazandırılıyor. İyi bir yetenek. Takım kazanıp lig sıralamasında iyi bir yere bir an önce gelmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dünkü mücadelede kazanmak üzere kurulan oyun planında başarısız oldular. Takım olarak kazanmaya ihtiyacı olduklarını gözlemlemiş oldum. Takıma özgüven duygusu gelmesi için kazanmalılar.

Mücadelede rakibinden iyi bir görüntü sergileyen K.Kaymaklı kazanan taraf olmuştur. Başkan Akay Aşına, yönetim, tartarlar maç sonu selfi çekmeye devam etti.

Hakem Evren Karademir verdiği penaltı kararı ve kartlarında doğru karar vermiş oldu. Yardımcıları başarılıydı.

Derbinin sürpriz konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Maçı sonuna kadar izledi.