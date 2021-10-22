Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

TRT’de yayınlanan dizinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında Kuruçay’ın vefat haberi, “Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadesiyle duyuruldu.

Öte yandan, Kuruçay’ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.

TRT Genel Müdürü Sobacı’dan taziye mesajı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kemal Kuruçay’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Usta oyuncu Kemal Kuruçay’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımız, Seksenler dizimizdeki “Seyfi” karakteriyle hepimizin hatıralarında güzel izler bıraktı. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı, sevgili Kuruçay’a Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.