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Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak

21 Nisan 2020

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs hakkındaki gelişmeleri aktardığı Salı günkü basın toplantısında Oxford Üniversitesi’nde çalışılan aşının Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı

“Aşı bulmak en büyük önceliğimiz” diyen İngiltere Sağlık Bakanı, bu hafta denenmeye başlayacağı için çok sevinçli olduğunu ancak “Daha yapılacak çok şey olduğunu” söyledi.

İngiltere’nin aşı çalışmalarına diğer tüm ülkelerden daha fazla miktarda bütçe ayırdığını belirten Hancock, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar için “Sonuç vaat eden ve hızlı ilerleme gösteren projeler” ifadelerini kullandı.

Covid-19 için yapılan aşı çalışmalarıyla ilgili “Bir aşı elde edebilmek için elimizdeki her şeyi vereceğimizden eminim” diyen bakan, Oxford Üniversitesi’ndeki aşı çalışması için hükümetin 20 milyon pound (yaklaşık 171 milyon lira) verdiğini söyledi.

Gönüllüler aranıyor

İngiliz hükümeti, Imperial College London’da yürütülen aşı çalışmaları için de 20 milyon pound veriyor. Hükümetin bu iki üniversitenin yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe 42,5 milyon pound.



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