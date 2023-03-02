Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili ihaleye çıkılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili ihaleye çıkılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıb-Tek ihale

 Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda ihtiyaç duyulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili olarak Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, OSOS ve Hizmet Alımının keşif bedelinin 785.000 USD+KDV olarak gösterilirken, Kamu İhale Yasası uyarınca, keşif bedelinin eşik değerin üzerinde olması sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olmayan işletmelerin de ihaleye katılabileceği belirtildi.


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Tags:Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu…
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