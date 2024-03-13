Otel kasasından para çalan çalışan tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Otel kasasından para çalan çalışan tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa’da bir otelin kasasından nakit para çaldığı tespit edilen otel çalışanı ,tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 8-12 Mart tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan B.Y.’nin (E-29) resepsiyondaki kasada muhafaza edilen 100 ABD Doları, 500 euro ve 2 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ise bahse konu kişi tutuklandı.


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Tags:hırsızlıkLefkoşaotel
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