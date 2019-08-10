Otçullar etçillerden daha şişman

Otçul memeli hayvanların, etçil hemcinslerine kıyasla daha şişman oldukları tespit edildi.

Zürih Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada, otçul memeli hayvanların, etçil hemcinslerine göre daha yağlı ve geniş karınlı oldukları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma bunun sebebini, bitkilerin ete göre daha uzun sürede daha zor sindirilmesine bağladı. Bitkiler, etlere göre daha zor sindirildiği için otçul hayvanların daha büyük bağırsaklara ihtiyacı olduğunu söyleyen araştırmacılar, karınlarının bu nedenle daha hacimli olması gerektiğini ifade etti.

Zürih Üniversitesi araştırmacılarından Marcus Clauss, ilkel döneme ait dört ayaklı 120 hayvanın göğüs ve karın biçimlerini inceledi. Yapılan incemelerin neticesinde dinozorlar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere benzer sürüngenler olan sinapsit fosilleri için bir üç boyutlu iskelet veri bankası oluşturuldu.

Bu veriller bilgisayar destekli görsellerle değerlendirildi ve omurga, göğüs kafesi ve leğen kemiğiyle sınırlanan göğüs-karın bölgesinin rekonstrüksiyonu yapıldı.

Bu incelemenin sonucunda elde edilen verilere göre, otçul memelilerin karın bölgesi etçil hemcinslerine göre tam iki kat daha büyük olduğu bu nedenle daha büyük bağırsaklara sahip oldukları ortaya çıktı.

Söz konusu veri, memeliler ve diğer dört bacaklıların, prensipte farklı morfolojik ilkelere sahip olduğunu da ortaya koyuyor olabilir. Clauss’a göre, farklı bir solunum organının, beslenme biçiminin memeliler ve dinozorların beden yapıları üzerinde farklı etkimesine neden olabilir.