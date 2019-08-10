Kıbrıs

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Kurban Bayramı’nı kutladı

10 Ağustos 2019

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm halkın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Değerli halkımız; milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutularak, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Bizler üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların bilinciyle, ülkemizde yaşayan insanlarımıza daha refah, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için yoğun bir çaba içerisinde çalışmaktayız. Sizlerin verdiği güven ve destekle el ele vererek çok daha güzel günlere ulaşacağımızın inancıyla, tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”

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