Osman Örek, 24. ölüm yıldönümünde törenle anılacak

Kıbrıs Türk Federe Devleti Merhum Başbakanı Osman Örek, 24. ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda 24 Mart Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Örek’in ailesi tarafından kabre çelenkler sunulacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Osman Örek kimdir?

Osman Örek, 26 Aralık 1925’te Lefkoşa’da doğdu. Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1949) ve Londra’daki Middle Temple kuruluşundan mezun oldu.

1953-1959 yılları arasında avukatlık yaptı. İngiliz sömürge yönetimine karşı başlatılan mücadelede ön planda yer aldı. Kıbrıs Türk Mezunlar Birliği, İstanbul Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (1957) kurucularındandır.

1953’ten itibaren siyasetin içinde yer aldı. 1953-1960 döneminde Ulusal Birlik Partisi’nde şube ve parti genel sekreterliği yaptı. Evkaf Yüksek Meclisi asbaşkanlığı ve Lefkoşa Türk Okulları komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü. 1955-1956 döneminde Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası konusunda yapılan müzakerelere katıldı. 1959’da Kıbrıs’ın bağımsızlığıyla ilgili beşli Londra Konferansı’nda rol oynadı. 1960-1964 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti savunma bakanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Lefkoşa’dan milletvekili seçildi.[2]

1978’de Kıbrıs Türk Federe Devleti başbakanı olarak görev yaptı.[2] Yeşil Hattın çizilme çalışmalarında da yer aldı. 24 Mart 1999’da Londra’da öldü.[2]