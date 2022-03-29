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Oscar’da En İyi Filmi Ödülü’nü alan CODA’ya dair bilinmesi gereken her şey

29 Mart 2022
coda film konusu







94. Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Film, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama ödüllerinin sahibi olan CODA, aldığı ödüllerle birçok ilke imza attı. İşte film hakkında bilmeniz gereken her şey…



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29 Mart 2022


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