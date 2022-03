Oscar’da En İyi Filmi Ödülü’nü alan CODA’ya dair bilinmesi gereken her şey

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Sian Heder, bu yıl CODA ile ilk Oscar’ını aldı.

Amerikalı yönetmen, Orange Is the New Black ve Little Amerika gibi televizyon projeleriyle biliniyor. İlk uzun metraj filmini çeken 45 yaşındaki yönetmen, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı.

Aldığı Oscar ödülüyle, Kathryn Bigelow ( The Hurt Locker) ve Chloe Zhao’nun ( Nomadland) ardından En İyi Yönetmen Ödülünü alan üçüncü kadın oldu.

İLKLERE İMZA ATAN İKİLİ