Oscar’da En İyi Filmi Ödülü’nü alan CODA’ya dair bilinmesi gereken her şey

94. Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Film, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama ödüllerinin sahibi olan CODA, aldığı ödüllerle birçok ilke imza attı. İşte film hakkında bilmeniz gereken her şey…
Ebeveynlerinin ve ağabeyinin işitme engelli olduğu bir ailede yetişen Ruby, ailenin tek işitebilen üyesidir. Doğduğu andan itibaren ailesine rehberlik eden ve dış dünyayla iletişim kurmasına yardım eden Ruby, üniversite çağına geldiğinde hayatının yönünü değiştirecek bir karar vermek zorundadır.
Müziğe karşı büyük bir tutku besleyen Ruby, Berklee Üniversite’sine gitmek ve konservatuar okumak istemektedir. Ancak bu hayalini gerçekleştirmesi, Ruby’nin balıkçılık yapan ailesini yarıda yolda bırakması anlamına gelmektedir.
TARİHTEKİ ÜÇÜNCÜ KADIN YÖNETMEN
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Sian Heder, bu yıl CODA ile ilk Oscar’ını aldı.
Amerikalı yönetmen, Orange Is the New Black ve Little Amerika gibi televizyon projeleriyle biliniyor. İlk uzun metraj filmini çeken 45 yaşındaki yönetmen, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı.
Aldığı Oscar ödülüyle, Kathryn Bigelow ( The Hurt Locker) ve Chloe Zhao’nun ( Nomadland) ardından En İyi Yönetmen Ödülünü alan üçüncü kadın oldu.
İLKLERE İMZA ATAN İKİLİ
Filmde anne rolünde yer alan Marlee Matlin, 1986 yapımı Children of a Lesser God filmiyle Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak, bu ödülü alan ilk işitme engelli oyuncu olmuştu.
Filmde eşini canlandıran Amerikalı oyuncu Troy Kotsur ise bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak rol arkadaşının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.
UZUN EĞİTİM SÜRECİ
Filmde, Amerikalı bir genci canlandıran Emilia Jones aslen İngiliz. 20 yaşındaki oyuncu, filmden önce işaret dilini bilmediğini ve film için 8 ay boyunca eğitim aldığını belirtti.
Oyuncu, daha önce Lock&Key, Nükleer, Brimstone ve Gökdelen gibi projelerde yer aldı.
TARİHTE BİR İLK
Sundance Film Festivali’nde gösterime giren CODA, dijital platform Apple TV’de yayınlandı.
Film, 10 milyon dolar gibi düşük bir bütçe ile çekildi. Apple TV, filmi 25 milyon dolara satın aldı.
CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak ‘En İyi Film’ ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti. Film, 2014 yapımı Fransız filmi La Famille Belier’den uyarlandı.