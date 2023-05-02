Ortaokullar cimnastikte yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl ülke tarihinde ilk defa gerçekleştirdiği Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasının ikincisini düzenleyecek.
3 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak olan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda yapılacak.
Geçtiğimiz yıl yapılan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde birinciliği kazanmıştı.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia