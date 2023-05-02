Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Bikem Mine Türk (Hamitköy) 2 Maç

Mehmet Enes Alkış (Gönyeli) 1 Maç

Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç

Kahraman Dönmez (Gönyeli) 1 Maç

Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)1 Maç

Bedirhan Yıldız (Türk Ocağı) 1 Maç

Mehmet Gürpınar (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Ayhan Kirşen (M. Hacıali Yılmazköy) 1 Maç

Hüseyin Pilatin (M. Hacıali Yılmazköy) 1 Maç

Batuhan Bal (Düzkaya)1 Maç

Seyhan Karadağ (İncirli) 1 Maç

Yekta Polat (Pera L. Gençler Birliği) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Biray Deliceırmak (Gönyeli) 1 Maç

Erhan Dağgül (Pera L. Gençler Birliği) 1 Maç

Hakan Altın (China Bazaar Gençlik Gücü) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)

İlker İnceler (Türk Ocağı)

Mahmut Fansa (Türk Ocağı)

Hakan Şahan (Türk Ocağı)

Koray Hasan Özteknik (Yenicami)

Turan Eskidemir (Cihangir)

Gökhan Yazlık (Ünimar Maraş)

Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş)

Kayra Gevrek (Girne Halk Evi)

Ebubekir Çelebi (Girne Halk Evi)

Doğuhan Ergazi (Mormenekşe)

Deniz Kibar (Esentepe)

Gökdeniz Kol (Esentepe)

Ahmet Sezer Artan (Lapta)

Rıfat Yıldırım (Miracle Karşıyaka)

Ramazan Kılıç (Miracle Karşıyaka)

Buğra Gökalp (Yeniboğaziçi)

Hasan Alsakal (Binatlı)

Salih Giritli (Binatlı)

Batuhan Keleş (İncirli)

Arda Güler (M. Hacıali Yılmazköy)