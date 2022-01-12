Ortaokul öğrencisi Belgin Ellidört’ün derlediği “Gallotta” yayımlandı

Kültür Dairesi, orta okul ve lise kategorilerinde düzenlediği, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nın başarılı derlemelerini masal kitabı olarak yayımlıyor

İlk kitap yarışmanın orta okul kategorisinde başarı ödülü alan Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört’ün derlediği “Gallotta” oldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla korona salgını öncesinde düzenlediği Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nın başarılı derlemelerini Masal kitabı olarak yayımlamaya başladı. İlk kitap yarışmanın orta okul kategorisinde başarı ödülü alan Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört’ün derlediği, Mehmet Yanık’ın anlattığı “Gallotta” isimli masal oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Meselleri Derlemeler IV başlığı altında yayımlanan Gallotta isimli masal kitabı, Karikatürist Utku Karsu’nun çizimleriyle hayat buldu. Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın sunuş yazısıyla okuyucuya sunulan Gallotta’daki sunuş yazısında Akpolat; “…güzel çocukluk anılarımıza sahip çıkıp hatırlatılmasını dileyerek, kültür mirasımıza, değerlerimize toplum olarak sıkı sıkı sarılarak bizi biz yapan değerleri geleceğe taşımanın hepimizin görevi olduğunu” vurguladı. Sunuş yazısında, lise ve orta okul kategorilerinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışmasında başarı ve mansiyon ödülü alan toplam 12 derlemenin Kültür Dairesi tarafından sırasıyla kitaplaştırılacağını da hatırlatan Akpolat, masalları araştırırken vermiş oldukları emek ve gösterdikleri çabadan ötürü çocukları kutladı ve masalları aktaran büyüklere de sevgi ve saygılarını sundu.

Kültür Dairesi’nin çocuklara armağan etmek amacıyla anlatıldığı şekliyle, Kıbrıs ağzı ile yayımladığı Gallotta isimli masal kitabı, 14 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren, Kültür Dairesi ve tüm devlet kütüphanelerinden ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kültür Dairesi tarafından masal kitabı olarak basılacak masallar ve masalları derleyen öğrenciler ile okullarının isimleri şöyle bildirildi;

Orta Okul Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Gallotta” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört

“Neydik Nolduk Nolacayık” isimli masalla Yakın Doğu Koleji Öğrencisi Ferihan İnce

“Yılancık” isimli masalla Çanakkale Orta Okulu Öğrencisi Serap Dalkıran

Orta Okul Kategorisi (Mansiyon):

“Gallotta” isimli masalla Gazimağusa Türk Maarif Koleji Öğrencisi Nedret Tümkan

“Aslan Ali” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Safiye Zümer Mansuroğlu

“Sihirli Tencere” isimli masalla Doğa Koleji Öğrencisi Tilal Sor

Lise Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Kralın Gızı” isimli masalla Erenköy Lisesi Öğrencisi Gülten Balık

“Gunduro Tilki” isimli masalla, Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Meryem Aslan

“Eyilik” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Tuğber Güneyli

Lise Kategorisi (Mansiyon):

“Kelebek” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Mehmet Özüorçun

“Deniz Gızı” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Helin Yayan

“İncir Ağacı” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Turan Baki