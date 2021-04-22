Orta refüje çarpıp karşı şeride geçti

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet ışıklarında, yüzü doğu istikametine doğru bakar şekilde bekleyen Bakir Atasever (E-44), yönetimindeki FC 153 plakalı aracı ile, tarafında yeşil ışık yandıktan sonra batıya doğru U dönüşü yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu trafik sıkışıklığı nedeniyle şeridinde bekleyen Muhteşem Sapar (E-40) yönetimindeki NB 196 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FC 153 plakalı araç sürücüsü Bahir Atasever kontrol amaçlı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.