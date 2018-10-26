Orta eğitimde atama kaosu

Eğitimde yaşanan öğretmen eksiklikleri, sendikaların yanı sıra velileri de çileden çıkardı. KTOEÖS, öğretmen eksikliklerini protesto için bugün eylem yapacak

VELİLER ENDİŞELİ: Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde kimya ve biyoloji öğretmeni eksikliği nedeniyle derslerin boş geçtiğini belirten veliler, öğrencilerin sokaklarda başıboş gezmesinden şikayet etti. Veliler, yapılmayan dersler nedeniyle öğrencilerin yaşadığı eğitim kaybına da isyan etti

“EĞİTİMİ GÖZDEN ÇIKARDILAR”: KTOEÖS Genel Başkanı Eylem: Öğretmen eksikliği sorunu birçok okulda var. Raporlu ve emekli öğretmenler yerine geçici atamalar yapılmadı. Hükümet eğitimi gözden çıkardı. Kamusal eğitimde en kötü dönemi yaşıyoruz

Eniz ORAKCIOĞLU

Eğitimde sorunlar bitmiyor, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri Havadis’e ulaşarak okulların açılması üzerinden 5 hafta geçmesine rağmen halem çocukların kimya ve biyoloji derslerinin boş geçtiğini söyledi. Yetkili Makamlara da defalarca ulaşarak sorunu aktaran veliler, öğretmen eksikliklerine çözüm istiyor. Öte yandan Havadis’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem sadece 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde değil daha birçok okulda öğretmen eksiği olduğunu raporlu ve emekli olan öğretmenler yerine geçici atamalarının yapılmadığını dile getirdi.

“Çocuklarımız ders saatlerinde başı boş geziyor”

Havadis’e ulaşan Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri, özellikle kimya ve biyoloji dersindeki öğretmen eksikliğinden şikayetçi oldu. Veliler 19 Kasım’da sınavlar olduğunu ama öğrencilerin halen kitap bile açmadıklarını aktararak, okul saatlerinin günde 2-3 saatlerini boş ve sokakta geçirdiklerini, başlarında nöbetçi öğretmen de olmadığını söyledi. Öte yandan veliler çocukları için edişe duyuyor, okulun konumu bakımından tehlikeli bir yer olduğunu okul kapılarının açık ve öğrencilerin başı boş dolaştığını aktaran veliler, bölgeden çok sayıda yabancı ve asker gezdiğini söyledi.

Eylem: Atamalar yapılmadı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde yaşanan öğretmen sorununu doğrulayarak, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinin raporlu olduğunu ve okulların açılması üzerinde 5 hafta geçmesine rağmen geçici öğretmenlerin atanmadığını belirtti. Aynı sorunun birçok okulda yaşandığını raporlu ve emekli olan öğretmenler yerine atamaların yapılmadığını söyleyen Eylem, sorunun ciddiyetinden bahsetti.

“Sınavlar çok geç yapıldı”

Bu eğitim yılı için 126 öğretmen eksikliği belirlendiğini ama münhalın 91 öğretmen almak için açıldığını aktaran Eylem, 35 öğretmen eksikliğin ise görmezden gelindiğini söyledi. Öğretmen alımı için sınavların okullar açıldıktan çok sonra yani 22-23 Eylül ve 6-7 Ekim’de yapıldığının altını çizen Eylem, bazı öğretmenlerin atamalarının geçtiğimiz Çarşamba günü yapıldığını, mülakata çağrılan bazı öğretmenlerin ise henüz işlemleri yapılamadığından göreve gidemediğini ifade etti.

“Hükümet eğitimi gözden çıkırdı”

Eylem, bugün hem öğretmen eksiklikleri ve eğitimdeki sorunlar, ekonomin kötüye gidişi ve adli suçlardaki artış sebebi ile 9 ve 11,30 saatleri arasında grev ve eylem yapacaklarının altını çizerek, Lefkoşa’daki okullarda o saatlerde derslerin yapılmayacağını ve önce Eğitim Bakanlığı, sonra Maliye Bakanlığı son olarak da Meclise yürüneceğini aktardı. Öte yandan Eylem, hükümetin eğitimi gözden çıkardığının altını çizerek, kamusal eğitimde en kötü dönemin yaşandığını vurguladı.