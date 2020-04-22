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Örs: İzin konusunda çifte standart var

22 Nisan 2020
Süleyman Örs

Mağusa’da, Örs Alüminyum şirketinin direktörü Süleyman Örs, şirketi tarafından yapılan bir çelik yapının alüminyum kaplamalarının bu hafta içerisinde sökülmesi gerektiğini, aksi halde 200 bin TL zarar edeceğini belirterek, Kaymakamlıktan söz konusu yapıdaki folyoları sökmek için üç gündür izin talep ettiğini ancak talebine olumsuz yanıt verildiğini belirtti.
İşletmelere çifte standart uygulandığını öne süren Örs, şunları söyledi: “Mağusa’da yaptığımız bir çelik yapının folyolarını bir hafta içerisinde sökmemiz gerek, aksi halde 200 bin TL zarar edeceğim. Kaymakamlığa durumu izah edip, alüminyumu sökmek için izin talep ettim ancak üç gündür reddediliyorum. Yandaşlarına müsaade ediyorlar. Mağusa büyük sanayide birçok işletmeci bu tür işleri için izin alabiliyor ama ben alamıyorum. Ötesinde ‘hayvanıma bakıyorum’ deyip inşaatta iş yapan var. Bu konuda ciddi rahatsızlık içerisindeyim ve ciddi bir ekonomik kayıp ile karşı karşıyayım. Öyle A kişisine izin verip, B kişisine izin vermemekle olmaz. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyorum.”


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