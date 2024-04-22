OOM Ligi Stableford Golf Turnuvası şampiyonu Bertan Erçin

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 39 puan ile Bertan Erçin oldu.

Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan oyunda, Vincent Allan 36 puan ile ikinciliği elde ederken, Gülay Garabli yine 36 puan (back nine score) ile turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 28 Nisan Pazar gün aylık kulüp yarışması April Medal Golf Turnuvası gerçekleşecek.