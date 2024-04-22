Kadınlar ve Gençler darts turnuvaları devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kadınlar ve Gençler darts turnuvaları devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kadınlar ve Gençler darts turnuvaları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının üçüncü ayağı önceki gün Minareliköy Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi.  Turnuvalarda mücadele eden sporcuların form düzeylerindeki artışla birlikte maçların seyir zevkinin de arttığı üçüncü haftada, Kadınlarda finale yenilgisiz gelen Duygu Oktay, ilk iki haftanın şampiyonu Ebru Kösemihal’i 3-2 yenerek şampiyonluğa uzanan isim olurken Alsancak Yeşilova sporcusu Gamze Alat ise üçüncü kez üçüncülüğü elde etti.

Gençlerde ise son zamanlarda performansı ile göz dolduran Kuzey Öksüzoğulları finaldeki rakibi Osman Kozansoy’u 3-0’lık skorlarla geçerek şampiyon olurken, turnuva boyunca başarılı maçlar çıkaran Azad Asar üçüncü oldu.


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