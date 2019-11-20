Hava DurumuYaşam

Önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor

20 Kasım 2019
hava durumu

Önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor… Havanın hafta boyunca yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu, pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



Etiketler

İlgili Makaleler

Avustralya’da bir kadının alevlerin arasından koalayı kurtadığı anlar

20 Kasım 2019
Sendikal Platform

Sendikal Platform: DAÜ, UBP’nin çiftliği değildir!

20 Kasım 2019

İklim değişikliğinin bir canlı türüne olan ilk etkisi açıklandı

19 Kasım 2019
Kylie Jenner

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in %51’lik hissesini Coty’e sattı

19 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı