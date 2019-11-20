“Biz de Eminoğlu mağduruyuz”

İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, kendilerinin birçok insanın da olduğu gibi Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri mağdurlarından olduklarını belirttiler.

20 Kasım tarihinde Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu avukatları Kemal Şentürkler ve Mert Güçlü ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında basın açıklamasını avukat Mert Güçlü yaptı.

Mert Güçlü yaptığı açıklamada, gündemi uzun bir süredir meşgul eden Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri meseleleri ile ilgili burdayız. Asia Investment Ltd. ortaklarından Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, özellikle Sahte Evrak Davasından tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve diğerlerince şahıslarına yönelik asılsız iddiaları ve bu süreç hakkında bazı açıklamalarda bulunmak istemektedirler.

Sözlerime başlamadan evvel bu meseleler ile ilgili geçmişte basında da adları geçtiği cihetle sizlere tanıştırmak istiyorum, İşadamı Sn. Ömer Hasırcılar ve Sn. Osman Tıraşoğlu, kendileri birçok insanın da olduğu gibi Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri mağdurlarındandırlar, dedi.

Konuşmasının devamında, bildiğiniz üzere geçen hafta her ikisinin de ayni anda KKTC’ye geldikleri basına da yansımıştı. Kendileri Mehmet Eminoğlu meselesinde özellikle kendileri ile ilgili gerçeklerin bir tamam ortaya çıkması niyeti ile ve kendi istekleri ile herhangi bir beklenti veya baskı altında olmaksızın memleketimize gelmişlerdir, Mehmet Eminoğlu davasında iftira edilen suçlarla ilgili bunların sadece iftiradan ibaret olduğu ve herkese ayni şekilde uygulandığı gibi bir soruşturmaya tabi olacaklarını bile bile kendi ayakları ile memleketimize gelmişlerdir. Geldikleri andan itibaren polis otoriteleri nezdinde Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri meseleleri ile bağlantı suçlar olan tehdit ile bir takım sahte evraklar aracılığıyla sahte işlem yapma gibi meselelerden soruşturmaya tabi tutulmuşlar ve bu suçlarla ilgili hiçbir şekilde bağlantıları olmadıkları ortaya çıkmış ve tamamen aklanmışlardır. Bu bağlamda Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin iddialarının ‘iftira’ dan ötede olmadığı artık ortaya çıkmıştır ve konu hakkında bağlantılı tüm gerçekler belgelerle ilgili otoriteler nezdinde kayıt altında mevcut olduğunu belirtti.

Güçlü, müvekkillerim geçmişte Asia Investment şirketinde 18 ay ortak olarak çalıştıklarından ve bu konunun uzun zaman basın nezdinde ve kamuoyunda tartışılmasından ötürü Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin iftiralarına yanıt vermek durumunda kalmışlardır, kendileri Mehmet Eminoğlu ve diğerlerinin iftiralarının temelinde müvekkilerime karşı ortaklık hükümlerini yerine getirmemeleri ve bunun neticesinde onlara yaşatmış oldukları gerek itibari gerekse maddi zararlardan oluşan ciddi mağduriyetlerinin olduğunu düşünmektedirler; Müvekkillerim Sahte Evrak Davasından tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve diğerlerinin şahıslarını itibarsızlaştırmak amaçlı iftira ve karalama dolu iddialarını kamuoyu ile birlikte üzülerek takip etmek durumunda kalmışlardır, işte ortaya atılan iftiraların kafa karışıklığı yaratmaması adına bu açıklamayı yapmalarının zaruri hale geldiğini düşünmektedirler. Mehmet Eminoğlu ve diğerleri aleyhine gerek yasal gerekse cezai girişimlerde bulunmuşlar, düçar kaldıkları birçok sahte işlem neticesinde oluşan mağduriyetleri çerçevesinde suç işlendiği iddiası ile Mehmet Eminoğlu ve diğerleri aleyhine polis otoriteleri nezdinde şikayetçi olmuşlardır, dedi.

Güçlü sözlerine, Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin ortaklık hükümlerini yerine getirmemeleri ve verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine mağduriyetle sonuçlanan bu ortaklığı uzun bir süre önce sona erdirmiş bulunmaktadırlar. Bu şahıslarla şirketlerimiz nezdinde herhangi bir ilgi veya alakalarının bulunmamak oldukları kamuoyunun bilgisine sunulur, diye devam etti.

Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri ile yapılan birçok anlaşmanın içeriği ilgili de bilgi veren avukat Mert Güçlü, sahte evrak davasına konu olan Magic binalarının satışının tek sorumlusu Mehmet Eminoğlu’dur. Şirket tıpkı birçok bina gibi söz konusu binaların yalnızca taşeronluğunu üstlenmiş ve anlaşma doğrultusunda üzerine düşeni yapmıştır. Müvekkilerimin Ortaklıkları süresince Magic City, Magic Asia ve Magic Kayla projelerini müvekkilerim hayata geçirmiştir. Ayni zamanda taşeron ve şirket ortağı Osman Tıraşoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment’e ait Magic Plus, Magic Palace, Magic Templos ve Magic projelerinin taşeronluğunu da yapmıştır. Ortaklıkta üzerine düşen görevleri yerine getirmeyen, verdiği çekler karşılıksız çıkan, bize asılsız iddialarda bulunan Eminoğlu ve diğerleri hakkındaki yasal girişimlerimizin belgelerini önceden de söylediğimiz gibi yasal merciler ile paylaşmış bulunmaktayız ve bu iftiralar karşısında da gerekli yasal adımları atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır, diyerek müvekkillerinin işlerinin başlarında olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hedef şaşırtarak zaman kazanmak adına bizlere yöneltilen iftiraların yerini gerçeklere bırakacağı noktasında adalete inancımız tamdır. Haklı alacaklar ve 3. Alacaklıların haklarını korumak için her türlü hukuki girişimi başlattıklarını ve tüm mücadelelerinin bu bağlamda devam edeceğini vurguladı.