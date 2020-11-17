Önce refüje sonra yayaya çarptı

Lefkoşa, Gönyeli’de dün akşam saat 20.00 sıralarında Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Eric Idemudia (E-29 ) yönetimindeki LT 364 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarptı. Sonra kontrolden çıkarak o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Lefkoşa’da sakin Ahmet Demir’e (E19) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Ahmet Demir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı
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