Onbaşı:Nöroloji yoğun bakımı ve Göğüs yoğun bakımı devre dışı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Şükrü Onbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nöroloji yoğun bakım ve Göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını ifade ederek isyan etti.

Onbaşı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Ocak 2020

Genel yoğun bakım 10 yatak 21 hemsire

Nöroloji yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire

Göğüs yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire

Ocak 2021

Genel yoğun bakım 5 yatak 10 hemsire

Nörolji yoğun bakım –> COVID yoğun bakım hemsire ekibi karantinada

Göğüs yoğun bakım devre dışı ekip karantinda

Yönetiyorsunuz bravo…”