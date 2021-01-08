Onbaşı:Nöroloji yoğun bakımı ve Göğüs yoğun bakımı devre dışı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Şükrü Onbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nöroloji yoğun bakım ve Göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını ifade ederek isyan etti.
Onbaşı’nın paylaşımı şu şekilde:
“Ocak 2020
- Genel yoğun bakım 10 yatak 21 hemsire
- Nöroloji yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire
- Göğüs yoğun bakım 6 yatak 14 hemsire
Ocak 2021
- Genel yoğun bakım 5 yatak 10 hemsire
- Nörolji yoğun bakım –> COVID yoğun bakım hemsire ekibi karantinada
- Göğüs yoğun bakım devre dışı ekip karantinda
Yönetiyorsunuz bravo…”