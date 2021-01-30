Onbaşı: 80 yaşındaki bir hastayı daha yoğun bakıma aldık

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı 80 yaşındaki bir hastanın bugün yoğun bakıma alındığını söyledi.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı 80 yaşındaki bir hastanın bugün yoğun bakıma alındığını söyledi.

Şu an yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 10’a yükseldiğini belirten Onbaşı 8 hastanın 65 yaş altında olduğunu bir hastanın 79 ve bugün yatırılan hastanın da 80 yaşında olduğunu açıkladı.