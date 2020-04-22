Önal: 60 bin kişiyi bankalara yığmayın

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, 1500 TL’lik destek ödemelerinin ödeme şekline ilişkin açıklamalarda bulundu. Önal, 60 bin civarında ödemenin, banka şubelerinden kimlik bilgileri sorgulaması ile yapılmasının beklendiğini kaydederek 20 yıl önce uygulanan bu yöntemin böyle bir dönemde yapılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Önal, konuya ilişkin Bankalar Birliği’nin önerilerini de açıkladı.

Olgun Önal şunları kaydetti:

“İhtiyat Sandığı’nın açıkladığı bir ödeme yapısı var, bu ödeme yapısı ile çok da mutabık değiliz. Çünkü şuanda 21 bin başvuru olduğu söyleniyor, beklenen ödeme miktarı 60 bin civarında. 60 bin civarında ödemeyi İhtiyat Sandığı, banka şubelerinden kimlik bilgileri sorgulaması yapılarak yapmamızı bekliyor. Biz 60 bin kişinin bu yöntemle bankalara getirilmesinin doğru olmadığı baştan beri söylüyoruz. Kendilerine çözüm yolu olarak da ilettiğimiz şey şu; ödemenin hesabı olanların hesaplarına yatırılması geri kalan kısmın ödemesinin nakit yapılması. Burada da önerimiz, işverenlere ödemenin yapılması yönünde oldu. Başvuru yapanların yüzde kaçının banka hesabı olduğunu da bilmiyoruz.

Bir öneri daha getirdik. ‘60 bin işçiye ödemek yerine bu kişileri çalıştıran bin küsur işverenlere ödeme yapın, şu iş günü içinde bu ödemeleri işçilerinin varsa banka hesaplarına aktarsın. Dolayısıyla ödemelerin önemli bir kısmını işveren üzerinden çalışanların hesabına aktaralım. Hesabı yoksa işverenler çeksin parayı, nakit ödeme yapılsın çalışanlara’. Şuanda tartışıyoruz bu öneriyi, bir taraftan işlemler de devam ediyor. Bir önerimiz de İhtiyat Sandığı ödemeleri geciktirmesin başvurusu onaylanan işletmelerin çalışanlarını ödemeyi bir sonraki gün yapsın. Her gün birkaç bin kişinin ödemesi yapılsın, yığılma olmasın.

20 yıl öncesine dönük kimlik sorgulaması yapmak rahatsız edici bir durum olmakla beraber bir dönemde sağlık açısından da doğru değil. İşletmecilerin çalışana ödeme yapmayacağı endişesi de varsa , ödemeyecek işletmeler için de gerekirse önemli bir ceza uygulansın. “