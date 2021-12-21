Omicron ABD’de baskın varyant haline geldi

Koronavirüsün Omicron varyantı, geçen hafta ABD’de vakaların yüzde 73’ünde tespit edildi.
ABD’li sağlık yetkilileri, Omicron’un, Delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiğini bildirdi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) açıklamasına göre, varyantın ülkedeki vakalardaki görülme sıklığı yalnızca 1 haftada 6 kat arttı.
New York bölgesindeki vakaların yüzde 90’ında söz konusu varyantın görüldüğü kaydedildi.
CDC verilerine göre, kasım ayı sonuna kadar, vakaların yüzde 99,5’i Delta varyantıydı.
Panama’da ilk kez Omicron görüldü
Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, ülkeye 8 Aralık’ta Güney Afrika’dan geldiği tespit edilen 50 yaşındaki erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.
Hastanın temas ettiği 6 kişiyle karantinaya alındığını belirten Sucre, “Daha fazla vaka varmış gibi tetikte olmalıyız. Önlemlerimizi güçlendiriyoruz.” dedi.
“Şimdilik kısıtlayıcı tedbir yok”
Sucre, Omicron varyantının ülkede görülmesi nedeniyle şimdilik kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.
Panama’da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 7 bin 398 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 483 bin 386 kişi olarak kayıtlara geçti.