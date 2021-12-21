En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve nasıl kutlandı?

Bir haftayı aşkın bir süre boyunca sabahları daha karanlık olmaya devam eder; en erken günbatımı ise bu tarihten en az bir hafta önce olmuştur zaten.

‘Gündönümü’ ne demek?

Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş “yerinde sabit” duruyormuş hissi verir.

Dünyanın ekseni eğiktir, yıl içinde kutupların güneşe en yakın veya en uzak olduğu zamanlara göre güneşin hareket kavisi de gün içinde yükselip alçalır.

Kış gündönümü olduğu vakit, Kuzey Yarım Küre’de güneş en alçak noktadadır. Yani Kuzey Kutbu Güneş’ten uzaktır. Zaten Kuzey Yarım Küre’de kış olmasının nedeni de budur.

Oysa Güney Yarım Küre’de yaşayanlar için Güney Kutbu Güneş’e dönük olduğundan orada yaz gündönümü yaşanır.

Kış gündönümü kutlamaları

Birçok kültürde çok eski tarihlerden beri kış gündönümü kutlanır. Kışın hayvanları besleme zorunluluğundan kurtulmak ve insanlar için yiyecek sağlamak üzere kurban kesilir, bira ve şarap fermente edilir.

Asya: Dongzhi Festivali

Başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Doğu Asya’da bu festival yılın en önemli kutlamalarından sayılır.

Dongzhi “aşırı kış” anlamına gelir. Uzun günlerin başlangıcı ve pozitif enerji kaynağı olarak kutlanır.

Festivalin kökeni “yin ve yang” felsefesine dayanır; bu evrende denge ve uyum felsefesidir.

Nardugan Bayramı

Roma’da Satürnalya, Antik Yunan’da ise Dionysos Şenlikleri olarak kutlanan, Türklerde Güneş’in Doğuşu anlamına gelen ve Ön Türkler’deki atalar kültü döneminden günümüze kadar Orta Asya coğrafyasında Güneş kültü adına kutlanan bir bayramdır.

Her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre tıpkı Mısır mitolojisinde olduğu gibi gece ile gündüzün sürekli savaş halinde olması ve 21 Aralık günü en uzun gecenin ardından Güneş’in daha çok görünmeye başlaması, günlerin uzamasıdır.