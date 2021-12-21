SürmanşetYaşam

En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve nasıl kutlandı?

21 Aralık 2021
en uzun gece





Kuzey Yarımküre’de kış mevsimi resmen başlıyor. Ekvator’un kuzeyinde yaşayanlar kış gündönümü ile 24 saat boyunca yılın en kısa gününü yaşayacak. Bu nedenle o gün en kısa gün, en uzun gece ya da en karanlık gün adlarıyla anılıyor.

Kış gündönümü antik çağlardan bu yana dünyanın birçok bölgesinde festivallerle kutlanıyor, hakkında birçok söylenceler yaratıldığı gibi bilimsel tartışmalar da içeriyor.




Peki, kış gündönümü tam olarak neyi ifade ediyor?



Kış gündönümü ne zaman?

21 Aralık’ta Kuzey Kutbu Güneş’ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarımküre’de kış başlar.



Etiketler
21 Aralık 2021


Başa dön tuşu