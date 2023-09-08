Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası sürüyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’na oynanan iki maçla devam edildi.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği ikinci maçlar da gollü ve centilmence geçti.


Gecenin ilk maçında Gelengül Production, Bağımsız Medya’yı, ikinci maçında ise Tribün Kıbrıs, Evliya/Objektif’i mağlup etti. İki maçını da kazanan Tribün Kıbrıs, ikinci haftanın da lideri oldu.

 

Sonuçlar:

Gelengül Production-Bağımsız Medya: 7-0

Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs: 5 – 12

 

PUAN DURUMU

Takımlar                             O            G            B             M           A            Y             P

1.Tribün Kıbrıs                 2              2             0             0             23           8             6

2.Gelengül Production  2              1             0             1             11           7             3

3.Evliya/Objektif            2               1             0             1             10           15           3

4.Bağımsız Medya         2               0             0             2             5             19           0

 

 

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Tags:Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası
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