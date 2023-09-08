Davutoğlu: “Camiayı gözardı edemem, devam”

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, 26 Eylül Salı günü yapılacak Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

On yıldır bu görevi sürdüren ve sezon tamamlanınca yorulduğunu açıklayan Davutoğlu, hatırlı sayılır birçok kulüpten gelen talep üzerine, başkanlığa yeniden aday oldu.

Yönetim Kurulu ile kapsamlı bir şekilde görüştükten sonra, yeniden aday olduğunu açıklayan Davutoğlu, gelinen noktada bugüne kadar katılımı az olan genel kurulların, bu kez seçimli olacak olması nedeniyle, yüksek katılımla gerçekleşeceğini ve bununda hep arzu ettiği bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Davutoğlu: “Benim açıklamam çok iyi oldu”

“Daha önce yaptığım açıklamada yorulduğumu söylemiştim” hatırlatmasında bulunan Davutoğlu, duygularında samimi olduğunu, ancak birçok kulübün samimi ve endişeli gerekçeleri ile birlikte “sakın bırakma” çağrısını yaptığını ve bunu gözardı edemeyeceğini söyledi.

Davutoğlu, daha önceki açıklamasını sanki suç işlenmiş gibi değerlendirmek yerine, olumlu ve geniş açıdan değerlendirilmesinin daha önemli olduğuna dikkat çekti.

“Her şey darts için”

Seçim neticesi ne olursa olsun, çok fazla bir önemi olmadığını çünkü kim seçilirse seçilsin darts için en iyisini yapacağından kuşkusu olmadığını vurgulayan Davutoğlu, “Her şey Darts için” dedi.

Gürtap Davutoğlu şöyle devam etti:

“Başkanlığa ve yönetim kuruluna talep olan arkadaşların hepsini tanıyorum. Herkesin yanımda ayrı bir değeri var, çünkü bugüne kadar ya sporcularım yada hakemlerimdi. Bu nedenle, nasıl şüphe duyabilirim ki bu arkadaşlardan? Sadece onlara tavsiye verebilirim, tecrübe eksiklikleri var ve bazı hassas çizgilere çok dikkat etmeleri gerek. Keşke beni dikkate alıp, birlikte hareket etseydik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar öyle takdir etti, umarım bunun sıkıntısını yaşamazlar. Ayrıca, genel olarak söylüyorum; her şeyi de sosyal medyada yada basında yazamazsınız söyleyemezsiniz, diyerek konuyu kapatmak isterim”

“Yurtdışı özlemi bitecek”

Seçimi düşünmek yerine önümüzdeki dönemde darts için neler yapılabileceğine, hedef, ödül, başarı teşvik ve özellikle kurumsallaşmanın devamı için kulüp ve birliklerin sıkıntılarına motive olmak istediğini söyleyen Davutoğlu, “Özellikle sporcularımızın ve kulüplerimizin yurt dışı özlemini görüyoruz. Daha önceki yıllarda 20’yi aşkın Türkiye veya üçüncü ülkelerde faaliyetlere katılıyorduk. Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde çok büyük düşüş yaşadığımız ortada. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde mutlaka gerek Türkiye gerekse üçüncü ülke faaliyetlerine katılımımız kaçınılmazdır. Bunun önünü mutlaka açacağız” şeklinde konuştu.