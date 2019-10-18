Ölümlü çarpışmanın sanığına 1 yıl hapis

Girne’de 10 Aralık 2017 tarihinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt’un ölümüyle sonuçlanan çarpışmayla ilgili yargılanan Artemis Pamirol’un cezası belli oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 1 yıl hapse mahkûm edildi.

Kamalı Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fisun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, meydana gelen trafik çarpışmasıyla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini, motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt’un alkollü olduğunu ve süratli sürüp yola giriş yaptığını belirtti. Yargıç, Bozkurt’un ehliyetinin olmadığını da kaydetti. Yaşanan çarpışmada Bozkurt’un da katkısal kusuru olduğunu belirten Kürdaş, sanığın ise dikkatsiz sürüş yaptığını ifade etti. Kürdaş, sanığın trafikten sabıkasız oluşunu da lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Kürdaş, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 1 yıl süre ile hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Çarpışma nasıl olmuştu

Çarpışma, 10 Aralık 2017 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelmişti. Girne’de Ecevit Caddesi’nde yaşanan çarpışmada, kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı arabaya seyrederken karşıdan NV 311 plakalı motosikletle seyreden Hakan Bozkurt’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Bozkurt ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Bozkurt’un motosikletinde yolcu olan Öner Özgeldi ise yaralanmıştı. Özgeldi, ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Polis açıklamasına göre, Artemis Pamirol’un, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği belirtilmişti.