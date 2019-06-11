Güney KıbrısKıbrıs

Öldürüp balayla ateşe veridiler

11 Haziran 2019

Larnaka’nın Civisil köyünün “Softades” diye anılan bölgesinde el ve ayakları bağlı halde, kömürleşmiş bir erkek cesedi bulundu. Rum polisi, cesedin, öldürüldükten sonra tarlaya götürülüp saman balyasıyla birlikte ateşe verilmiş olduğuna inanıyor.

Politis ve diğer gazetelere göre, Pazar akşamüzeri gelen bir ihbar üzerine tarlaya giden Rum polisi ve itfaiyesi, tarla içerisinde yanan bir saman balyasının hemen yanında kömürleşmiş bir cesetle karşılaştı. İlk incelemede cesedin, el ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Haberde, içerisinde saman balyaları bulunan tarlanın sadece cesedin bulunduğu noktasında yangın çıkması ve yanan balyanın birkaç metre ötesinde  çakmak bulunmasının, cinayet dahil bütün olasılıkları değerlendiren Rum polisinin olay yerini “çok şüpheli” bulduğu kaydedildi.

 

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