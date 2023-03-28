Olayla bağlantılı iki kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti Hasar ve Ciddi Darp”suçlarından tutuklanan zanlı Emrah Taşkın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili bulguları aktardı. Karagöz huzurda bulunan zanlı Emrah Taşkın’ın “Kasti Hasar ve Ciddi Darp” Suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşaca Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde CP 901 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyretmekte olan İdris Bulut’un henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı iki araç ile ön kısmından keserek durmasını sağlayan ve aranmakta olan üç erkek şahıs ve konu aracın arka kısmında kaçmasını önlemek için FB 115 plakalı Mercedes marka aracı ile duran zanlı Emrah Taşkın’ın araçlarından inerek İdris Bulut’un başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip CP 901 plakalı aracının kasten ve kanunsuz olarak sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırarak, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis müşteki İdris Bulut’un korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını, olay sonrası olay mahallinde tespit edilen Emrah Taşkın’ın mahkeme emri gereği tutuklandığını ve diğer şahıslarında aranan kişi ilan edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) –