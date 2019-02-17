Kıbrıs

Okullarda ders zili yarın çalıyor

17 Şubat 2019

 Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak.

31 Ocak’ta karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkan yaklaşık 48 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi için yarın ders zili çalacak.

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek.

İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak.

2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.

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