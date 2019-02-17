Kıbrıs

Hamitköy’de uyuşturucu

17 Şubat 2019

Hamitköy’deki bir evde arama yapan ve uyuşturucu madde bulan polis iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda Hamitköy’de O.O.O. (E-29) ve G.O.O.’nun (E-26) evinde arama yapıldı ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu evde ayrıca uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı ve içinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulundu.  Söz konusu kişiler tutuklandı.

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