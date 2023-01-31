Okullarda bugün karne günü

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor.

Ülke genelinde okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen de görev yapıyor.

-Sınavlar…

Kolej Giriş Sınavlarının ilk basamağı (KGS-1) cumartesi günü yapıldı. 2’nci basamak ise (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Bir sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Meslek Liseleri 9. Sınıflarına yerleşenler 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak.