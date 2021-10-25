Oktay’dan Akıncı’ya: Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ’nın, Türkiye’deki 10 büyükelçinin Osman Kavala desteğine yönelik yapmış olduğu, “Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor” açıklamasına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan tepki geldi.

Akıncı’nın yaptığı açıklamaya ilişkin AA muhabirine konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye’nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar” dedi.

Oktay, Akıncı’ya yönelik, “Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye’nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar” sözlerini kullandı.

“20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir” diyen Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye’nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı’nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek.”