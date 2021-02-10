Oktay: Yunanistan ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Maraş konusuna da değinerek, Maraş’ın açılmasının iyi niyetli bir açılım olduğunu söyledi ve “buranın sahibi biziz. KKTC’dir buranın sahibi”dedi. Birilerine güvenerek çatışma alanı oluşturulmasını arzu etmediklerini ifade eden Oktay, “iki komşu var Yunanistan ve Türkiye burada da KKTC ve Rumlar var. Sorunları kaşrılıklı konuşarak çözümleyebiliriz. Bunun farklı bir şekilde yapılması çözümü zorlaştırır” dedi

Maraş’ın açılmasına KKTC hükümetinin karar verdiğini Türkiye’nin de buna sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Oktay, “Maraş kapalı iken farelerin gezmesi mi iyi, yoksa çoluk çocukların oralarda bisiklet sürmesi mi daha iyi”dedi.

Oktay “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun” dedi