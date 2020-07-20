Kıbrıs

Oktay: Kıbrıs,Türkiye’nin milli davasıdır

20 Temmuz 2020
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı, Fuat Oktay

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle şükranlarını ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a plaket takdiminde bulundu.

Oktay, burada yaptığı kısa değerlendirmede, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Kabulde, KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.


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