Öksüz Atlar Ülkesinde 1 numara

Işık Kitabevinin 24 Nisan – 30 Nisan Haftanın İlgi Gören-Okunan Kitapları listesi açıklandı. Liste şöyle oluştu:
Haftanın İlgi Gören – Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Öksüz Atlar Ülkesinde – Başaran Düzgün – Ekinoks Yayınevi
- Gök Çatının Altındakiler – Fatma Türkoğlu – Işık Kitabevi Yayınları
- Eeen Güzel Şey – Mehmet Yaşın – İthaki Yayınları
- Sonsuz – Fezile Olkanlı – İnkılâp Kitabevi
- Kulüp Kıbrısta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı – Sibel Siber – Khora Yayınları
Haftanın İlgi Gören – Okunan Dünya Kitapları:
- Kayıp Ağaçlar Adası – Elif Şafak – Doğan Kitapçılık
- Gece Yarısı Kütüphanesi – Matt Haig – Domingo Yayınevi
- Yaşını Gösteren Kadınlar – Yaşlanmanın Feminist Deneyimi – Kolektif – Dipnot Yayınları
- Süt ve Bal – Rupi Kaur – Pegasus Yayınları
- 995 Km – Murathan Mungan – Metis Yayınları
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