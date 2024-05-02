Öksüz Atlar Ülkesinde 1 numara - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Öksüz Atlar Ülkesinde 1 numara

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Öksüz Atlar Ülkesinde

Işık Kitabevinin 24 Nisan – 30 Nisan Haftanın İlgi Gören-Okunan Kitapları listesi açıklandı. Liste şöyle oluştu:

Haftanın İlgi Gören – Okunan Kıbrıs Kitapları:


  • Öksüz Atlar Ülkesinde – Başaran Düzgün – Ekinoks Yayınevi
  • Gök Çatının Altındakiler – Fatma Türkoğlu – Işık Kitabevi Yayınları
  • Eeen Güzel Şey – Mehmet Yaşın – İthaki Yayınları
  • Sonsuz – Fezile Olkanlı – İnkılâp Kitabevi
  • Kulüp Kıbrısta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı – Sibel Siber – Khora Yayınları

 

Haftanın İlgi Gören – Okunan Dünya Kitapları:

  • Kayıp Ağaçlar Adası – Elif Şafak – Doğan Kitapçılık
  • Gece Yarısı Kütüphanesi – Matt Haig – Domingo Yayınevi
  • Yaşını Gösteren Kadınlar – Yaşlanmanın Feminist Deneyimi – Kolektif – Dipnot Yayınları
  • Süt ve Bal – Rupi Kaur – Pegasus Yayınları
  • 995 Km – Murathan Mungan – Metis Yayınları

 

 

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Tags:Öksüz Atlar Ülkesinde
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