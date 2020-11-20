Öksüz: 2020 yılı grip aşılarının halkımıza satış fiyatı 95,34 TL

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 2020 grip aşılarının halka sunulmasında hala daha ciddi sıkıntılar yaşandığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Umut Öksüz yayınladığı açıklamada KKTC Sağlık Bakanlığını grip aşılarının aşı takvimlendirmesindeki tarihlerin aşılmaması gerektiği konusunda uyardıklarını fakat bakanlığın etkisiz kaldığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak Ağustos 2020 döneminde gerek muhattabı olduğumuz tüm görüşme ve sektörümüz ile ilgili girişimlerde gerekse de toplumu bilgilendirici platformlarda defalarca dile getirmemize rağmen 2020 grip aşılarının halka sunulmasında hala daha ciddi sıkıntılar yaşamaktayız.

KTEB olarak grip aşılarının aşı takvimlendirmesindeki tarihlerin aşılmaması gerektiğini ve bu konuda da KKTC Sağlık Bakanlığının proaktif olması gerektiği konusunda uyarmış ve çözüm yolları konusunda da yardımcı olmaya çalışmıştık.

Sağlık Bakanlığı tüm bu uyarılarımıza etkisiz kalmakla beraber, toplumun verilere dayalı olarak belirlenen 50,000 adet grip aşısını temin etmemekle beraber sektördeki diğer paydaşlarımız olan ecza depolarımızınn da aşının yurt dışından temini konusunda da döviz kuru farkından oluşan mağduriyet yaratmıştır. Tüm taleplerimize rağmen bu mağduriyeti önleyici hiçbir girişmde bulunulmamıştır. Aşı teminindeki bir diğer uyarımız ise, TC’ye gelen aşıların zaten çok kısıtlı olduğunu gelen aşılardan da KKTC’ye de paylaştırılması konusunda rehavete kapılmak Bakanlığımızın konuya olan ciddiyetsiz yaklaşımının göstergesidir.

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, bağlı bulunduğumuz Sağlık Bakanlığı toplum sağlığını etkileyen böylesi önemli bir konuda halen daha sessizliğini koruyup, tüm çözüm odaklı girişimlerimize kulak tıkamış ve toplumu mağdur etmeye devam etmektedir.

2020 GRİP AŞILARINA ULAŞILAMAMASININ SORUMLUSU ECZACILARIMIZ DEĞİLDİR

Bilinmesi isteriz ki, KTEB bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada toplum sağlığını etkileyen tüm konularda sessiz kalmayacak ve toplumun sağlığının aynası olmaya devam edecektir. Konu grip aşıları KKTC’de bulunan ecza depolarımıza tam anlamı ile ulaşmamış ve buna bağlı olarak da KTEB’ne kayıtlı tüm eczanelerimizde halkımızın erişimine sunulamamıştır. Yine belirtmemizde fayda var ki, 2020 yılı grip aşılarının halkımıza satış fiyatı ise 95,34 TL olarak belirlenmiştir.

SAĞLIĞA SİYASETİ KARIŞTIRAN TÜM İDEOLOJİLERE UZAK KALACAĞIZ

KTEB olarak mesleğimizin gerektirdiği tüm etik kuralları taşıdığımızı ve mesleğimizi icraa ederken toplum sağlığına yönelik fayda odaklı tüm girişimlerimizin karşısında olan ve olabilecek tüm ideolojiler bizlerin kabul edemeyeceği tutumlardır.

Tekrardan belirtmek isterim ki, somut çözüm önerilerimiz dikkate alınmamasının tek sebebi ilgili makamların duyarsız ve etik dışı tutumlarıdır.

KAMUOYUNA SAYGI VE ÜZÜNTÜ İLE DUYURULUR.

Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ

KTEB Başkanı