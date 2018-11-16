Okçular Cumhuriyet için yarıştı

Federasyona ait kapalı salon bulunmamasından dolayı, Girne Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GAÜ Spor Salonu’nda Kapalı Alan Minik, Yıldız ve Gençler Olimpik-Makaralı Yay Salon Okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara 35.yıl anısına yapılan özel ödülleri Türkay Akpınar, Muzaffer Doğgün, Federasyon Başkanı ve Federasyon resmi Hakemleri tarafından takdim edildi.