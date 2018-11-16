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Okçular Cumhuriyet için yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım 2018 KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı kutlamaları kapsamında kapalı alan okçuluk yarışması düzenlendi.

Federasyona ait kapalı salon bulunmamasından dolayı, Girne Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
GAÜ Spor Salonu’nda Kapalı Alan Minik, Yıldız ve Gençler Olimpik-Makaralı Yay Salon Okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara 35.yıl anısına yapılan özel ödülleri Türkay Akpınar, Muzaffer Doğgün, Federasyon Başkanı ve Federasyon resmi Hakemleri tarafından takdim edildi.




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