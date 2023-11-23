Oğuz: Yabancılara yap satı yasaklayacağız

Mecliste konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımlarıyla ilgili bir yasa hazırlığında olduklarını, söz konusu tasarının yarın Başsavcılığın görüşüne sunulacağını söyledi, “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi.

Emlakçılarla ilgili de bir yasa hazırlandığını söyleyen Oğuz, “Kara para ve benzeri konularla ilgili tespitler bu yasayla birlikte düzenlenecek” iddiasında bulundu.

Sözleşmeler ve şirketler aracılığıyla yabancılar tarafından alınan taşınmaz mallarla ilgili ciddi bir sorun yaşandığını söyleyen Oğuz, “Bakanlar Kurulu, son 4 yılda 14 bin 607 yabancıya mal alım izni verdi Bu rakamın tapuya gideni topalmda 5 bin 375” dedi.

Bu izni alıp, tapuya gitmeyenlerle ilgili de söz konusu yasada düzenleme bulunduğunu söyleyen Oğuz, “Koçana gitmeleri için 6 ay vereceğiz. 6 ayın sonunda tapuya gitmezlerse izni iptal edeceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuz, “30 taşınmaz mal yabancılar olduğunu duyuyoruz, bu da ülkenin gerçeği” dedi, bu konuda sorunlar yaşadıklarını ifade etti.