Oğuz: Polise şikayet edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Oğuz: Polise şikayet edildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bugün bazı yayın organlarında yayınlanan haber üzerine açıklama yaptı. 

Bakan Oğuz, “Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nda bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur” ifadelerini kullandı.


“Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez” diyen Oğuz, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Dursun Oğuzpapaz
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar