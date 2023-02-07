Oğuz Köse: Dua edin arkadaşlar, sadece dua

Adıyaman’da İsias otel enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Oğuz Köse “Gözümüz göçükte kulağımız evlatlarımızdan ben buradayım sesinde…” dedi.

Adıyaman’da bulunan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı şöyle.

Bugün Adıyaman’da 2. günümüz. Ailelerimizle birlikte çocuklarımızın yanındayız. Üzülerek söyleyebilirim ki tüm yoğun çalışmalarımıza rağmen çocuklarımıza halen ulaşamadık. Dün birlikte geldiğimiz ekiplerimizle geldiğimiz saatten itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bugün bize katılan 30 kişilik Sivil Savunma ekibimizle daha da güçlüyüz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin.

Oğuz Köse’nin paylaşımı şöyle:

Beni Arayan soran veya bilgi istemek için mesaj atan Arkadaşlardan çok ama çok özür diliyorum..

Malumunuz yerimiz belli

Telefonlarınızı açmaya mesajlarınıza cevap verme zamanım ancak ve ancak sabah karşı olabilir,

Onda da 1 saat dinlenme fırsatımız oluyor..

Gözümüz göçükte kulağımız evlatlarımızdan ben buradayım sesinde…

Burada doğacak her türlü haber eminim 5 dk içinde size ulaşacaktır,

O yüzden

Dua edin arkadaşlar

Sadece dua