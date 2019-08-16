Oğuz: “Arıtılmış Suyun Tarımsal Amaçla Kullanımı Önemli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyun, tarımsal amaçlı kullanımının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanmasıyla ilgili görüş alış verişinde bulunularak, önümüzdeki hafta konuyla ilgili paydaşlarla birlikte toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Oğuz, Güzelyurt Belediyesi bünyesinde inşası süren Hayvan Rehabiltasyon Merkezi ve Yayla köyündeki Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti. Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve gölet alanı hakkında bilgi aldı.

Bakan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, kış döneminin yağış açısından bereketli geçtiğini ancak yağış açısından bereketli olmayacak yılların da yaşanacağını ve bu nedenle arıtılmış suyun kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Güzelyurt’un su akiferi üzerinde olduğunu ve bu akiferin korunması amacıyla kanalizasyon şebekesi kurulduğunu ifade eden Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin önemini vurguladı ve ülke açısından örnek bir proje olduğuna dikkat çekti. Bakan Oğuz, ülkede benzer projelerin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.