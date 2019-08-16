AmerikaDünya

Trump: Daha fazla akıl sağlığı hastanesi kurulması lazım

16 Ağustos 2019

Rekor sayıda vatandaşın makineli tüfek gibi ağır silahlara hiçbir kontrole takılmadan sahip olduğu ve inanılmaz sıklıkla ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD’de silah lobisinin desteklediği Başkan Donald Trump, yine silahlara dokunmayan çözüm önerileri sundu.

ABD’deki silah şiddeti sorununu akıl sağlığına bağlayan açıklamalarına bir yenisini ekleyen Başkan Donald Trump, en iyi çözümün daha fazla akıl sağlığı kurumları açmak olduğunu savundu.

Ağır silahların satışını kısıtlamak ve silah almak isteyenler için geçmiş taraması yapmak gibi basit yöntemlere başvurmak yerine insanları katliam işlemelerini önlemek için akıl hastanelerine kapatmaktan söz eden Trump, silaha saldırıların failleri için “Bu insanları akıl hastası. Bence yeniden akıl hastaneleri inşa etmeye başlamamız lazım” dedi.

New Hampshire’da yeniden seçilme mitingi düzenleyen Trump, bir gazetecinin silah şiddetine karşı ne tür başkanlık kararları almaya hazırlandığı sorusunu şöyle yanıtladı:

“Silah durumuna bir bütün olarak bakıyoruz. İnsanların akıl sağlığı terimini hatırlamasını istiyorum. Bu insanlar akıl hastası. Ve kimse bunun hakkında konuşmuyor. Bence kurumları tekrar inşa etmeye başlamak zorundayız.”

1960 ve 70’lerde akıl sağlığı kurumlarının kapatıldığından söz eden ABD Başkanı, “İnsanların sokağa çıkmalarına izin verildi. Bu ülkemiz için korkunç bir şeydi” diyerek ekledi:

“Kurumları açmak zorundayız, bu insanların kapatılması lazım, sokaklarda olmalarına izin veremeyiz.”

Trump bu ay aynı haftasonunda El Paso’da 22 kişinin ve Dayton’da 9 kişinin öldürülmesinin ardından da “Tetiği çeken silah değili akıl hastalığı ve nefret” demişti.

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Alman mahkemesi “Türkiye güvenli değil” itirazını kabul etti

16 Ağustos 2019

Kuzey Kore Güney Kore ile görüşmeleri sonlandırdı

16 Ağustos 2019

İsrail, ABD’li vekil Tlaib’in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

16 Ağustos 2019

Pakistan Başbakanı’ndan ‘Keşmir’ konusunda sert çıkış

16 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı