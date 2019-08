Trump: Daha fazla akıl sağlığı hastanesi kurulması lazım

ABD’deki silah şiddeti sorununu akıl sağlığına bağlayan açıklamalarına bir yenisini ekleyen Başkan Donald Trump, en iyi çözümün daha fazla akıl sağlığı kurumları açmak olduğunu savundu.

Ağır silahların satışını kısıtlamak ve silah almak isteyenler için geçmiş taraması yapmak gibi basit yöntemlere başvurmak yerine insanları katliam işlemelerini önlemek için akıl hastanelerine kapatmaktan söz eden Trump, silaha saldırıların failleri için “Bu insanları akıl hastası. Bence yeniden akıl hastaneleri inşa etmeye başlamamız lazım” dedi.

Reporter: What executive actions are you prepared to take on guns?

Trump: I do want people to remember the words 'mental illness'. These people are mentally ill.. I think we have to start building institutions again.. We can't let these people be on the streets pic.twitter.com/t4kBmw00JZ

