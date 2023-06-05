Öğretmenlerin Memleket Gailesi

Kıbrıs Türk Öğretmeni Öğretmen sorunlarıyla toplum sorunları iç içedir felsefesiyle, özyönetim, demokratikleşme ve Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlığı mücadelesini yürütmek, ayrıca eğitim yoluyla bireylerin barış kültürünü içselleştirmesini teşvik ederek, Kıbrıs’taki iki ana toplumunun birleşik bir adada, bir arada barış içinde yaşamasına katkı koymak yönünde vizyon geliştirmiş

Özgürleştirici bir anlayışı ,insan haklarını, çevre bilincini, barış kültürünü, şiddetsizliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi misyon edinmiş, demokrasi, barış kültürü ve insan hakları çerçevesinde ve eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet, sivil özgürlükler, dayanışma, çoğulculuk, şiddetsizlik, ayrımcılık yapmama, eleştirellik, farkındalık, bilimsellik ve empati ilkelerini benimsemiştir .

Bu adadaki öğretmenler vatanlarını her daim sevmiş . Çok zor şartlar altında okullarında çocuklara hizmet etmiştir . Yokluğun ne olduğunu bu adadaki öğretmenler çok iyi bilir . Yokluklar ve zorluklar altında varoluş mücadelesi süren bu toplumun (Kıbrıslı Türklerin )günümüzde de laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 86 yıldır nitelikli ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren, Atatürk Öğretmen Akademisi ile başarmıştır .

Yıllardır bu toplumu değiştirip dönüştürmek için çabalayanlar işin dozunu artırmış durumdadır . Yapılan protokollere ( nasıl olsa maaşını biz ödeyeceğiz diyerek ) rehber öğretmen , özel eğitim diyerek edebiyat öğretmeni göndererek katkı yaptıklarını sananlar buradan çıkan sesleri hiçe sayarak şimdi her alandan öğretmen göndermek için burada hükümet edenlerle işbirliği içinde çalışmaktadırlar . Gönderilecek branş listesi öğretmen ve sayılarını gördüm . Listede 60 tane özel Eğitim öğretmenini gelecekmiş . Bizim işsiz özel eğitim, rehber öğretmenlerimiz mezunu gençlerimiz ne olacak ? Bu soruyu hükümet edenler umarım kendilerine soruyor ve cevabını da biliyordur herhalde . Unutulmamalıdır ki

Öğretmenler yıllarca yokluk içinde çalışmayı bilmiş , özlük hakları için mücadele etmiş memleket sevdaları ve gaileleri hiçbir zaman sönmemiştir . Bugünlerde eğitimde yaşananlar öğretmenlerin memleket gailesinden başka bir şey değildir .