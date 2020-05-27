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Öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim kursları başladı

27 Mayıs 2020
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alan öğretmenlere yönelik 10 saatlik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar” konulu hizmet içi eğitimler bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifika programı “Bilgisayar, Kavramlar ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı”, “Mail ve İnternette Arama”, “Kelime İşlemci ve Sunu”, “Online Video İşlemleri” ile “Jitsi ve Moodle Program Kullanımı” olmak üzere 5 konu başlığı içeriyor.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin oluşturduğu Online Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan 10 saatlik sertifika programı, bu sabah gerçekleştirilen ilk online eğitim ile İlköğretim Dairesi Kadrosunda bulunan 1643 öğretmene verilmeye başlandı. Öğretmenler, 09:30-11:20 ve 15:00-16:40 saatlerinde günde 2 saat olarak online eğitim alacak.

Komisyon ayrıca Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerinde görev yapan kadrolu bilgisayar öğretmenlerine de bugün itibarıyla sertifika programının tanıtımını yapmaya başladı.

Bilgisayar öğretmenleri, alacakları bu eğitimlerle, görev yaptıkları okullarda görevli eğitimci kadrosuna eğitim verecek.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak olan sertifika programının, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kadrolarında görevli 4 bin 101 öğretmene ve bakanlık personeline ulaştırılması hedefleniyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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