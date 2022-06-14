Öğretmenler 24 saatte silahlanacak

“DOĞRU OLMAYAN ANİ KARARLARLA SONUÇLANACAK”

Weinman, okul günü boyunca silahlı olmayı seçen öğretmenlerin acil durumlarda hemen ilk müdahaleyi yapmaları gerekeceğini belirterek, “Öğretmenlerin, öğrencilerini terk etmesi ve bir an önce binada olabilecek her türlü tehdide yanıt vermesi istenecek. Bu durum krizler esnasında doğru olmayan ani kararlarla sonuçlanacak” diye konuştu.

Ancak DeWine, okul kurullarının hala okul binalarında ateşli silahları yasaklama yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu, herhangi bir okulun öğretmenleri veya personeli silahlandırmasını gerektirmez. Her okul kendi kararını verecektir” dedi.