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Oğlunu taciz etti, kızına fotoğrafını çektirdi

22 Nisan 2020
Çocuk tacizi

Mağusa’da ikamet eden 44 yaşındaki O.D, 7 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu.
Küçük oğlunun cinsel organını öptüğü anı 13 yaşındaki kızına fotoğraflatan O.D, bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşınca olay polise intikal etti.
Söz konusu paylaşımının ardından tutuklanan O.D aleyhine “Namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma” davası getirildi, O.D, ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polise yansıyan olay, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de bilgisine ulaştırıldı, Mağusa Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri devreye girdi.

Sosyal Hizmetler: Devredeyiz

Havadis’e konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, “Olay bilgimize gelir gelmez müdahale ettik. Her sürecinde takipteyiz” dedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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