Öfke duymak bir duygudur ve hiçbir şey durup dururken olmaz bir nedeni vardır mutlaka.

Öfke örgütlenebilir mi?

Örgütlenebilir.

Aynı duygularla öfkelenenlerin örgütlendikleri görülür.

Bunun ille de siyasal bir örgütlenme olması gerekmez; bu gibi durumlarda öfke geçene kadar örgütlenenler kendilerini her yolla gösterebilirler.

Dünyada örnekleri çoktur; gelir geçer ve öfke kaynaklı tepkiler saman alevi gibi yanıp söner, yerini ileride meydana gelecek başka öfkelere bırakır.

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Bazan tek başınasınız, sizi öfkelendiren nedenler toplumun ortak nedenlerinden uzak olabilir.

O zaman öfkesi ile tek başına kalır insan, şairin dediği gibi “ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.”

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Kimi zaman gerçek olanla gerçek olmayan birbirine karışır.

Öfkeli bir haldeyken, yerin göğün sarsılması; şimşeklerin çılgınca çakması, yağmurların deli gibi bir anda boşalması öfkeli bir insanın duygularına eşlik eder gibi hissedilebilir!

Doğa olayları ile insani duyguların harmanlanması mümkün mü?

Belki mümkündür belki değildir.

Hissetmek insanın içindeki güçlü ama bilinmez bir şeydir.

Bu yüzden hisleri ile hareket edenler çoğu zaman yanılır ve bu yüzden akıl yolu tercih edilir.

Ama neticede insanların hisleri vardır ve sonucunda hüsrana uğrama pahasına hisleri doğrultusunda hareket edebilirler.

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Birbirini coşkun bir hissiyatla seven iki aşığın sonu vuslata da açıktır, hüsrana da; onlar kalplerinde coşkun akan sel içinde adeta tepişip dururlar; bu gönül arbedesi içinde hisleri nereye sürüklerse oraya sürüklenirler, yolun sonu belli değildir, belli olması için hislerinin dizginlenmesine ve aklın rehberliğine ihtiyaç duyulur; hislerini iradeleri ile zapturapt altına almak durumundadırlar…

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Herhangi bir olayın geniş insan topluluklarını ortak bir öfkede buluşturması sıkça görülen bir şeydir; dünyanın her yerinde çeşitli nedenlerle bu tür toplumsal öfkelerin meydana geldiği görülür.

Amerika’da son dönemlerde polisin ırkçı tutumları karşısında öfkenin örgütlenip sokaklara dökülmesi gibi.

Siyasal, ekonomik ve diğer toplumsal nedenlerle meydana gelen toplumsal veya kitlesel öfke, zamanında kullanılmazsa çoğu zaman iş işten geçer; toplumsal öfke diner ya da enerjisini, dinamizmini kaybeder.

Kitlesel öfke yerinde kullanılmazsa yerini uysallaşmaya bırakma ihtimali yüksektir.

Konu karmaşık gibi görünse de karmaşıklığından değil, sarmaşık oluşundan olsa gerek…